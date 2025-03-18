Адміністрація Трампа розглядає визнання Криму російською територією як частину угоди про завершення війни

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Адміністрація Дональда Трампа розглядає визнання Криму російською територією як частину угоди про завершення війни.

Про це пише аидання Semafor з посиланням на двох джерел знайомих з ситуацією.

Трамп поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація в пошуках шляхів завершення війни.

Білий дім відмовився від коментарів.

У заяві для Semafor після публікації цієї новини речник Ради національної безпеки Браян Г’юз зазначив, що адміністрація «не давала жодних таких зобов’язань і не буде вести ці переговори через ЗМІ»:

Ще два тижні тому Україна і росія були за крок до зриву переговорів щодо припинення вогню, а зараз ми наблизилися до угоди завдяки лідерству президента Трампа. Мета залишається незмінною: зупинити вбивства та знайти мирне вирішення конфлікту, — додав Г’юз.

Посадовці адміністрації Трампа неодноразово говорили про необхідність територіальних поступок України для завершення війни.

Сам Трамп також раніше заявляв, що готовий розглянути можливість визнання Криму частиною росії.

Однак його радники поки що не розкривали конкретних пропозицій, які можуть бути представлені путіну.

Українці сильно постраждали, їхній народ постраждав, і після всього цього складно навіть говорити про поступки. Але це єдиний спосіб закінчити війну і запобігти подальшим стражданням, — заявив минулого тижня держсекретар Марко Рубіо.

Офіційне визнання Криму російською територією з боку США, що був незаконно анексований у 2014 році, може викликати сильний спротив з боку Європи та Києва, де президент України Володимир Зеленський твердо відкидає територіальні поступки.

США, Україна та більшість міжнародної спільноти досі визнають Крим українським, попри російську окупацію півострова.

За даними двох джерел Semafor, адміністрація також обговорювала можливість заклику до ООН зробити те саме.

Такий крок повністю б відповідав позиції путіна, який завжди розглядав Крим як частину росії.

Поява цієї раніше непублічної ініціативи збігається з підготовкою до сьогоднішньої телефонної розмови між Трампом і путіним, під час якої на порядку денному стоятиме можливий 30-денний режим припинення вогню.

Трамп уперше запропонував ідею визнання Криму російським ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Під час своєї першої передвиборчої кампанії у 2016 році, а потім і протягом першого терміну, він неодноразово заявляв, що готовий «розглянути це питання»:

Наскільки мені відомо, жителі Криму більше хочуть бути з росією, ніж там, де вони були. І це теж треба враховувати, — заявив Трамп в інтерв’ю ABC News у 2018 році.

Під час президентської кампанії Трамп у приватних розмовах говорив, що може припинити війну, змусивши Україну відмовитися від частини території, — повідомляв The Washington Post у квітні минулого року.

Радник з нацбезпеки Майк Волтц у неділю заявив, що нереалістично очікувати повернення всіх українських територій: «Чи ми дійсно збираємося вигнати всіх росіян з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом?».

Адміністрація Трампа виводить США з багатонаціональної групи, яка займалася розслідуванням винних у вторгненні в Україну, повідомляли 17 берзня у The New York Times.