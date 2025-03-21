Британська антитерористична поліція зайнялася розслідуванням пожежі на підстанції біля аеропорту Хітроу

https://racurs.ua/ua/n204971-brytanska-antyterorystychna-policiya-zaynyalasya-rozsliduvannyam-pojeji-na-pidstanciyi-bilya.html

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Після масштабного збою в роботі лондонського аеропорту Хітроу розслідування причин почала антитерористична поліція Великої Британії. Справу передали у відання спецвідділу «через розташування підстанції та впливу інциденту на критично важливу інфраструктуру». Втім, поки що ознаки зовнішнього втручання не виявлено.

Аеропорт Хітроу припинив роботу у ніч на 21 березня через перебої з електрикою — понад 1300 рейсів довелося скасувати чи перенести. Займання вдалося локалізувати, проте, як повідомляють в адміністрації Хітроу, поки що немає розуміння, коли буде відновлено електропостачання. Серйозні перебої очікуються протягом як мінімум кількох днів.

Пасажирів просять не приїжджати до аеропорту, а звертатися безпосередньо до авіакомпанії. З раннього ранку в повітрі знаходилося близько 120 літаків, яким довелося шукати альтернативні маршрути. Частину рейсів перенаправили до сусідніх аеропортів.

Авіакомпанії Ryanair та EasyJet у зв’язку з інцидентом у Хітроу терміново збільшили кількість місць на інших маршрутах.