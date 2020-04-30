Масштабный схрон боеприпасов на Донбассе оказался оружием ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n137517-masshtabnyy-shron-boepripasov-na-donbasse-okazalsya-orujiem-vsu-u-venediktovoy-ustroili.html

Ракурс

Схрон оружия на Донбассе, который накануне якобы нашли сотрудники Офиса генпрокурора, оказался вооружением украинских военных. Сотрудники прокуратуры и полиции провели обыски на базе, которая принадлежит третьему полку спецназа, а найденная техника и вооружение, согласно решению главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, передается на баланс ВСУ.

Таким образом военная прокуратура совместно с Нацполицией Донецкой области и пресс-службой Офиса генпрокурора выдали за обнаружение огромного склада оружия облаву на полк спецназа Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в ВСУ.

При этом ранее база использовалась бойцами «Украинской добровольческой армии», которая располагалась в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области. Именно там были сделаны фото с якобы найденным схроном. В феврале 2020 года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана третьему полку спецназа ВСУ.

Обыск начали спустя два месяца после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое, — рассказал Бутусову его собеседник в ВСУ.





Эту информацию Бутусову подтвердил и глава «Украинской добровольческой армии», бывший нардеп Дмитрий Ярош. Он считает, что такими действиями правоохранители дискредитируют государство.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили рекордно большой арсенал оружия на территории Донецкой и Днепропетровской областей. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.