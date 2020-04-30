ПЛР-аналізи в Україні: в МОЗ порівняли ефективність тестування із Польщею, фото — ЧаРівне

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ПЛР-тестування в Україні та Польщі проводилося за різною методикою і в неоднакових масштабах. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що Київ обрав стратегію тестування, яка дозволила не розпорошувати зусилля, але виявляти більшу кількість хворих за проведення меншої кількості аналізів.

Заступник міністра відповів на закиди у тому що Україна проводила значно меншу кількість тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції, ніж сусіди.

Він вдався до порівняння із ПЛР-тестуванням у Польщі, в якій кількість хворих більша від України, але не значно.

На 5 тис. хворих ми провели 56 тис. досліджень, а поляки — 86 тис. Ми виявляли кожного десятого, вони — кожного двадцятого. Тобто точковість у нас була набагато кращою, ніж у них, — розповів Ляшко в інтерв’ю «Оглядачу».

Він пояснив, що в Польщі пройшлись по більшості контактних осіб, а в Україні обмежились близькими родичами при контакті. Всім іншим пропонували самоізоляцію і при появі симптомів рекомендували звертатися по медичну допомогу.

Що таке масове тестування? Давайте вийдемо до супермаркету і протестуємо там всіх. Що побачимо? Із 100 тис. досліджень виявимо 4−5 хворих. Нам потрібно нарощувати тестування, але не забувати й про його ефективність, — розповів Ляшко.

Ляшко відзначив, що певна кількість хворих, яких неможливо виявити, є й в Україні. Це ті, хто переносить коронавірус «на ногах», тобто хворіє без симптомів.