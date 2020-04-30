У Києві понад 1,4 тис. хворих на коронавірус

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Коронавірус у Києві діагностований вже у 1 тис. 401 особи. За останню добу інфікування підтвердили ще у 60 киян, із них троє — медики та один — священик із Києво-Печерської лаври. Також у Києві зафіксований ще один летальний випадок, померлих вже 25.

За останню добу інфікування підтвердили у 31 жінки віком від 18 до 84 років та 18 чоловіків від 22 до 84 років. Також захворіли 12 дітей. Про це 30 квітня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

До лікарень госпіталізували 25 нових хворих, інші лікуються вдома. Загалом на стаціонарі у лікарнях Києва перебувають 193 людини, з них четверо — діти. 32 хворих у важкому стані, одна особа підключена до апарату штучної вентиляції легень. Також у Києві за минулу добу одужали ще шестеро людей, а загальна кількість осіб, що вилікувалися від коронавірусу — 75.

Водночас у місті зареєстровано 148 випадків захворювання серед медиків. Це, зокрема, співробітники Олександрівської лікарні, яка першою почала приймати хворих на коронавірус, а також інших медзакладів.

У столиці найбільше хворих зареєстровано у Печерському та Дарницькому районі міста — 317 та 219 випадків відповідно. За останню добу найбільше хворих зареєстровано у Дарницькому районі — 19 нових випадків.

Нагадаємо, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні підтвердили станом на ранок 30 квітня у 10 тис. 406 людей, 261 пацієнт помер, а 1 тис. 238 — одужали.