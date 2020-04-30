«Мрия» привезла очередной груз из Китая. Фото: Офис президента

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Коммерческий рейс самолета «Мрия» из Китая прокомментировали в «Слуге народа».

Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ничего не знает о том, как медицинские маски, которые в Украину из КНР доставил самолет «Мрия», оказались в гипермаркете «Эпицентр». Парламентарий заявил, что только сегодня утром узнал о скандальном рейсе «Мрии». Арахамия пообещал разобраться в ситуации. Об этом 30 апреля он заявил во время брифинга в Верховной Раде.

Я знаю, что постоянно летают самолеты и привозят ценные грузы для страны, но как они распределяются, кто за это платит, частные спонсоры, или это государственные грузы, это нужно спрашивать у ответственных лиц в Офисе президента, — отметил нардеп.

В политической партии «Голос» уже заявили, что в апреле нардеп Александр Герега рассылал парламентариям, а также государственным органам предложения купить средства индивидуальной защиты у компании «Эпицентр». Политсила в Telegram информирует, что депутат писал в письмах, что маски и защитные костюмы прибыли из Китая на транспортном самолете «Мрия». В «Голосе» отмечают, что этот самолет в тот же промежуток времени доставил в Украину гуманитарный груз из китайского города Тянцзинь, а такие грузы не должны облагаться налогом и проходят таможенный контроль и сертификацию по ускоренным процедурам.

Депутат «Голоса» Андрей Осадчук уже направил обращение в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой провести проверку действий Гереги. Также Осадчук подал заявление в НАБУ, чтобы выяснить, были ли соблюдены антикоррупционные нормы при организации Офисом президента этого борта.

Напомним, ранее в сеть попал документ, который гласит, что часть медицинского оборудования, доставленного украинским грузовым самолетом «Мрия», принадлежит сети промышленных супермаркетов «Эпицентр». Отмечалось, что народный депутат Александр Герега написал мэру Киева Виталию Кличко письмо с предложением закупить для нужд города партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов, которые привезла из Китая «Мрия». Скандал возник в связи с тем, что такие рейсы президент Владимир Зеленский анонсировал как гуманитарные, а не коммерческие.

Впоследствии скандал с коммерческими грузами прокомментировали на Банковой. В Офисе президента отметили, что перелет из Китая в Украину оплатили коммерческие организации. Отмечалось, что такие коммерческие грузы помогли снизить цену масок в аптеках, которая еще месяц назад составляла 20−25 грн.