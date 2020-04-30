Часть областей Украины 1 мая накроют дожди и грозы

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Погода в Украине 1 мая будет достаточно контрастной — часть областей накроют дожди и грозы, в других — ожидается переменная облачность.

Температура воздуха ночью составит 6−11°, днем — 17−20°, на юге — до 25°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 1 мая будет несколько холоднее, чем в прошедшие сутки. Днем и ночью ожидается дождь. Столбики термометров ночью опустятся до 9−11°, днем — поднимутся до 17−19°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Во Львове ночь пройдет без осадков, днем ​​синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью составит 6−8°, днем — 17−19°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе в течение суток ожидаются дожди, возможны грозы. Ночью температура опустится до 8−10°, днем ​​воздух прогреется до 20−22°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре ночью возможны несущественные осадки, днем ​​- без осадков. Термометры ночью покажут 8−10°, днем ​​- 23−25​​°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Харькове — без осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют 7−9° ночью и 22−24° днем. Ветер южный, 5−10 м/с.

На Закарпатье ночью осадков не ожидается, днем — дождь. Ночью температура составит 8−10°, днем — 18−20°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 мая будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, сегодня на территории Украины установились потенциально опасные погодные условия.