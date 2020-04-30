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Погода в Украине на 1 мая: в части регионов ожидаются дожди и грозы (КАРТА)https://racurs.ua/n137541-pogoda-v-ukraine-na-1-maya-v-chasti-regionov-ojidautsya-dojdi-i-grozy-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 1 мая будет достаточно контрастной — часть областей накроют дожди и грозы, в других — ожидается переменная облачность.
Температура воздуха ночью составит 6−11°, днем — 17−20°, на юге — до 25°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 1 мая будет несколько холоднее, чем в прошедшие сутки. Днем и ночью ожидается дождь. Столбики термометров ночью опустятся до 9−11°, днем — поднимутся до 17−19°. Ветер южный, 5−10 м/с.
Во Львове ночь пройдет без осадков, днем синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью составит 6−8°, днем — 17−19°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Одессе в течение суток ожидаются дожди, возможны грозы. Ночью температура опустится до 8−10°, днем воздух прогреется до 20−22°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Днепре ночью возможны несущественные осадки, днем - без осадков. Термометры ночью покажут 8−10°, днем - 23−25°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Харькове — без осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют 7−9° ночью и 22−24° днем. Ветер южный, 5−10 м/с.
На Закарпатье ночью осадков не ожидается, днем — дождь. Ночью температура составит 8−10°, днем — 18−20°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 1 мая будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.
Напомним, сегодня на территории Украины установились потенциально опасные погодные условия.