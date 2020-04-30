Частину областей України 1 травня накриють дощі та грози

https://racurs.ua/ua/n137541-pogoda-v-ukrayini-v-chastyni-regioniv-ochikuutsya-doschi-ta-grozy-karta.html

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Погода в Україні 1 травня буде досить контрастною — частину областей накриють дощі та грози, в інших — очікується мінлива хмарність.

Температура повітря вночі становитиме 6−11°, вдень — 17−20°, на півдні — до 25°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 1 травня буде дещо холоднішою, ніж минулої доби. Вдень та вночі дощитиме. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 9−11°, вдень — піднімуться до 17−19°. Вітер південний, 5−10 м/с.

У Львові ніч мине без опадів, вдень синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вночі становитиме 6−8°, вдень — 17−19°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі протягом доби очікуються дощі, можливі грози. Вночі температура опуститься до 8−10°, вдень повітря прогріється до 20−22°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі вночі можливі неістотні опади, вдень — без опадів. Термометри вночі покажуть 8−10°, вдень — 23−25°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові — без опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують 7−9° вночі та 22−24° вдень. Вітер південний, 5−10 м/с.

На Закарпатті вночі опади не очікуються, вдень — дощ. Вночі температура становитиме 8−10°, вдень — 18−20°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 1 травня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, сьогодні на території України встановилися потенційно небезпечні погодні умови.