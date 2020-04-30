Погода в Україні: синоптики попереджають про грози та сильний вітер, фото — Pixabay

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Погода в Україні у найближчі дні змінюється. Посуха у кількох регіонах зміниться на прохолоднішу погоду з опадами. Сьогодні в Україні синоптики прогнозують потужні пориви вітру, а також грози.

Погіршення погодних умов стосується більшості регіонів країни.

На заході та півночі країни, а також у Києві, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях очікуються грози. У Карпатах порив вітру досягне 15−20 м/с.

Автомобілістам слід бути уважними, оскільки слизька дорога ускладнює управління транспортом і збільшує гальмівний шлях.

Водночас синоптики попередили про те, що 30 квітня у південних, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Волинський та Хмельницькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Учора Гідрометеоцентр прогнозував на 30 квітня теплу погоду, але синоптики прогнозують сильний вітер та дощі в низці областей.