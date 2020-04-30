Погода в Украине: синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре, фото — Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине в ближайшие дни изменится. Засуха в нескольких регионах пройдет, ожидается более прохладная погода с осадками. Сегодня в Украине синоптики прогнозируют мощные порывы ветра, а также грозы.

Ухудшение погодных условий касается большинства регионов страны. На западе и севере страны, а также в Киеве, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются грозы. В Карпатах порывы ветра достигнут 15−20 м/с.

Автомобилистам следует быть внимательными, поскольку скользкая дорога усложняет управление транспортом и увеличивает тормозной путь.

В то же время синоптики предупредили о том, что 30 апреля в южных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Вчера Гидрометеоцентр прогнозировал на 30 апреля теплую погоду, но синоптики обещали сильный ветер и дожди в ряде областей.