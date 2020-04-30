Коронавирус летом способен отменить сезон отпусков, фото — ЕП

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Ракурс

Коронавирус летом способен отменить сезон отпусков. Власть откроет украинские курорты — Одессу, Херсонщину, Карпаты — только в случае существенного снижения уровня заболеваемости.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он надеется, что отечественные курорты «станут лучшими в Европе и будут приносить средства в экономику».

Однако в интервью «Обозревателю» Ляшко сообщил: «Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов, если нет — извините».

Заместитель министра пообещал, что летом страна «выдохнет», но прогнозирование новых волн «для новой, еще не очень хорошо изученной инфекции» считает неблагодарным делом.

Можно прогнозировать уже исследованную инфекционную болезнь и возбудитель. Каждые пять лет цикличность кори растет, а каждые 10 лет — очень сильно возрастает. В случае с коронавирусом никто не владеет ситуацией, как вирус себя поведет, — рассказал Ляшко.

Он прогнозирует, что COVID-19 будет циклическим заболеванием, как и остальные ОРВИ. Его эпидсезон продлится с октября по май. Учитывая наложение на зимние месяцы периодов усиления коронавируса и гриппа, Ляшко советует увеличить количество прививок против гриппа. Это позволит исключить сочетание гриппа с коронавирусом или другими ОРВИ.

Вместе с тем формирование коллективного иммунитета главный санврач страны называет «средневековьем». Он сформируется, по его мнению, только тогда, когда появится вакцина.

Ранее «Ракурс» сообщал, что рынки в Украине могут снова закрыть.