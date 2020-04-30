Выход из карантина: рынки в Украине могут снова закрыть, фото — "24 канал"

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Выход из карантина в Украине начался, но продовольственные рынки могут снова закрыть. Это произойдет, если в Министерстве здравоохранения заметят ухудшение статистики инфицирования COVID-19.

Такой прогноз обнародовал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он рассказал, что выход из карантина будет происходить в стране одновременно с отслеживанием динамики роста или снижения новых случаев болезни. Поэтому власть будет соответственно реагировать на возможные всплески.

Например, если через неделю после открытия рынков мы заметим стремительный рост, то можем задуматься — а стоит ли регулирование ценовой политики пищевых продуктов роста случаев коронавирусной болезни? — сообщил Ляшко в интервью «Обозревателю».

Напомним, что до конца недели в Украине заработают агропродовольственные рынки, которые будут работать с ежедневным жестким контролем.

Ляшко рассказал, что при условии резкого снижения количества случаев власть, возможно, объединит нескольких этапов выхода из карантина в один.

Если у нас будет резкое снижение, сможем начать что-то и раньше. Мы показали всем план выхода из карантина, его можно приближать или растягивать во времени. Все зависит от ситуации, — заявил заместитель министра здравоохранения.

Ляшко считает, что последствия празднования Пасхи в эпидемиологической ситуации пройдены более или менее успешно. Как показала статистика 27−28 апреля, стремительного роста инфицирования не было. Главный санврач страны считает, что причиной этого стало уменьшение количества верующих, пришедших в церкви: вместо 8 млн человек, которые традиционно посещают церковь на Пасху, пришло 130 тыс.