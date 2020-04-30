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Ракурс
Дело об убийстве сына депутата Соболева. Фото: ЕРА

Убийство сына депутата Соболева: еще одному фигуранту сообщили о подозрении

30 апр 2020, 11:22
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Офис генерального прокурора сообщил о подозрении еще одному фигуранту уголовного производства об убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

По данным прокуратуры, этот человек может быть причастен к покушению на умышленное убийство депутата Киевсовета и его сына. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Фигуранта уголовного производства объявили в международный розыск. Также ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать этого человека на территории другого государства.

В Офисе генпрокурора отметили, что досудебное следствие продолжается, а также напомнили, что в январе этого года ведомство приняло решение об изменении подследственности и группы прокуроров в этом уголовном производстве.

Всего по данному производству правоохранители объявили уже шесть подозрений. Четверо подозреваемых арестованы, двое находятся в международном розыске.



Как известно, 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в котором находился бизнесмен и депутат Соболев с семьей. Пуля попала в его трехлетнего сына, который скончался по дороге в больницу.

Ранее Шевченковский суд Киева на два месяца арестовал без возможности залога двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета.


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