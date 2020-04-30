Справа про вбивство сина депутата Соболєва. Фото: ЕРА

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Офіс генерального прокурора повідомив про підозру ще одному фігуранту кримінального провадження про вбивство трирічного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

За даними прокуратури, ця людина може бути причетною до замаху на умисне вбивство депутата Київради і його сина. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Фігуранта кримінального провадження оголосили в міжнародний розшук. Також йому заочно обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Це дає правові підстави компетентним органам затримати цю особу на території іншої держави.

В Офісі генпрокурора зазначили, що досудове слідство триває, а також нагадали, що у січні цього року відомство прийняло рішення про зміну підслідності та групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

Загалом у цьому провадженні правоохоронці оголосили вже шість підозр. Четверо підозрюваних заарештовані, двоє перебувають у міжнародному розшуку.

Як відомо, 1 грудня 2019 року в центрі Києва обстріляли автомобіль, в якому перебував бізнесмен і депутат Соболєв із сім'єю. Куля потрапила в його трирічного сина, який помер дорогою до лікарні.

Раніше Шевченківський суд Києва на два місяці заарештував без можливості застави двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради.