Фестиваль Atlas Weekend перенесли. Фото: nachasi.com

https://racurs.ua/ua/n137510-muzychnyy-festyval-atlas-weekend-cherez-pandemiu-koronavirusu-perenesly-na-2021-rik.html

Ракурс

Музичний фестиваль Atlas Weekend не відбудеться у 2020 році.

Через пандемію коронавірусу його вирішили перенести на 6 липня 2021 року. Фестиваль триватиме до 11 липня. Квитки, які були куплені на фестиваль цього року, дійсні на AW 2021. Про це 30 квітня повідомляється на сторінці організаторів у Facebook.

Друзі, хочемо попросити вас ще раз висловити свою любов до фестивалю. Використовуйте квитки на Atlas Weekend 2020 наступного року: ви підтримаєте фестиваль і допоможете нам зробити його ще кращим у 2021 році, зробивши це, — йдеться в заяві.

Люди, які захочуть повернути гроші за вже придбані квитки, отримають свої кошти. Організатори фестивалю обіцяють найближчим часом опублікувати детальні інструкції для цього.

Зазначається, що наразі тривають переговори з артистами, які повинні були виступити на фестивалі в цьому році. З ними планують домовитися про виступ й у 2021 році. Крім того, на Atlas Weekend 2021 хочуть запросити нових артистів.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Японії перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу, але Японія зберегла статус країни-господарки літніх Олімпійських ігор у 2021 році.