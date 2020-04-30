На рахунки нардепа Киви наклали арешт. Фото: Hyser

https://racurs.ua/ua/n137509-na-rahunky-nardepa-kyvy-naklaly-aresht-cherez-naklep-na-aktyvistku-gandzuk.html

Ракурс

Ілля Кива, народний депутат України, програв позов у суді про наклеп на вбиту активістку Катерину Гандзюк, внаслідок чого його рахунки заарештували. Це сталося після того, як Солом’янський районний суд Києва задовольнив позов батька вбитої херсонської активістки про захист честі, гідності, ділової репутації.

Батько Ганзюк подав позов після того, як нардеп Кива безпідставно звинуватив його дочку в корупції. Рішення на користь батька Гандзюк було прийнято ще в червні 2019 року, проте постанову про блокування рахунків прийняли лише 22 квітня. Сьогодні їх заблокували. Про це повідомляє юридична компанія «Міллер», яка від імені батька активістки подала позов до Киви, на своїй сторінці в Facebook.

Суд зобов’язав Киву спростувати недостовірну інформацію, розповівши в ефірі телеканалу про те, що поширені ним дані неправдиві. Також суд постановив стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1 тис. 209 грн.

Зазначено, що рішенням Солом’янського районного суду Києва була визнана недостовірною інформація, поширена 2 жовтня 2018 року Кивою в ефірі одного з телеканалів. Тоді він сказав: «Я знаю, що Гандзюк сиділа на розкраданні міського бюджету». У «Міллер» пояснили, що якщо Кива не виконає рішення суду і не спростує брехню про Гандзюк, то його можуть оштрафувати, а потім і відкрити кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора надав роз’яснення щодо закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні про вбивство активістки Катерини Гандзюк.