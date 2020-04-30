На счета нардепа Кивы наложили арест. Фото: Hyser

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Илья Кива, народный депутат Украины, проиграл иск в суде о клевете на убитую активистку Катерину Гандзюк, в результате чего его счета арестовали. Это произошло после того, как Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск отца убитой херсонской активистки о защите чести, достоинства, деловой репутации.

Отец Ганзюк подал иск после того, как нардеп Кива безосновательно обвинил его дочь в коррупции. Решение в пользу отца Гандзюк было принято еще в июне 2019 года, однако постановление о блокировке счетов приняли только 22 апреля. Сегодня их заблокировали. Об этом сообщает юридическая компания «Миллер», которая от имени отца активистки подала иск к Киве, на своей странице в Facebook.

Суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию, рассказав в эфире телеканала о том, что распространенные им данные не соответствуют действительности. Также суд постановил взыскать с Кивы в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1 тыс. 209 грн.

Указано, что решением Соломенского районного суда Киева была признана недостоверной информация, распространенная 2 октября 2018 года Кивой в эфире одного из телеканалов. Тогда он сказал: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета». В «Миллер» объяснили, что если Кива не выполнит решение суда и не опровергнет ложь о Гандзюк, то его могут оштрафовать, а затем и открыть уголовное производство.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора предоставил разъяснения относительно окончания досудебного расследования в уголовном производстве об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.