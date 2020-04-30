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Лесные пожары в Украине. Фото: kiyvagrolis.com.ua

На Житомирщине возникли новые очаги возгорания в лесах (ФОТО)

30 апр 2020, 10:17
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В Житомирской области спасатели продолжают ликвидацию возгораний и тления в лесах. Три очага возгорания возникли 29 апреля, а 28 апреля вспыхнула сухая трава и лесной массив возле села Рудня-Перганская на территории Полесского природного заповедника.

Вчера обнаружили очаг пожара вблизи села Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества — горела сухая трава и деревья. В тот же день похожий лесной пожар возник возле села Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Кроме того, лесной пожар возник вблизи села Дубовый Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства.

В ГСЧС заявляют, что сегодня утром открытого огня не наблюдалось. Спасатели помогают лесоводам тушить тление отдельных очагов лесной подстилки, пней и древесины. На Житомирщине лесные пожары ликвидируют 818 человек и 140 единиц техники.

Тушение пожаров на Житомирщине. Фото: ГСЧС



Тушение пожаров на Житомирщине. Фото: ГСЧС

Напомним, один день работ по тушению пожаров в Чернобыльской зоне стоит около 1,5 млн грн. Последний раз такие мощные пожары в Зоне отчуждения бушевали в 2015 году.

Источник: Ракурс


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