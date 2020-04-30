Лісові пожежі в Україні. Фото: kiyvagrolis.com.ua

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У Житомирській області рятувальники продовжують ліквідацію загорянь і тління в лісах. Три осередки займання виникли 29 квітня, а 28 квітня спалахнула суха трава та лісовий масив біля села Рудня-Перганська на території Поліського природного заповідника.

Вчора виявили осередок пожежі поблизу села Повча Лугинського району на території Повчанського лісництва — горіла суха трава та дерева. Того ж дня схожа лісова пожежа виникла неподалік села Лучанки Овруцького району на території Слобідського лісництва. Про це 30 квітня повідомила прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.

Крім того, лісова пожежа виникла поблизу села Дубовий Гай Овруцького району на території Овруцького лісового господарства.

У ДСНС заявляють, що сьогодні вранці відкритого вогню не спостерігалося. Рятувальники допомагають лісівникам гасити тління окремих осередків лісової підстилки, пеньків та деревини. На Житомирщині лісові пожежі ліквідовують 818 осіб та 140 одиниць техніки.

Нагадаємо, один день робіт з гасіння пожеж в Чорнобильській зоні коштує близько 1,5 млн грн. Останній раз такі потужні пожежі в Зоні відчуження вирували в 2015 році.