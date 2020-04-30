Фестиваль Atlas Weekend перенесли. Фото: nachasi.com

https://racurs.ua/n137510-muzykalnyy-festival-atlas-weekend-iz-za-pandemii-koronavirusa-perenesli-na-2021-god.html

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Музыкальный фестиваль Atlas Weekend не состоится в 2020 году.

Из-за пандемии коронавируса его решили перенести на 6 июля 2021 года. Фестиваль продлится до 11 июля. Билеты, которые были куплены на фестиваль этого года, действительны на AW 2021. Об этом 30 апреля сообщается на странице организаторов в Facebook.

Друзья, хотим попросить вас еще раз выразить свою любовь к фестивалю. Используйте билеты на Atlas Weekend 2020 в следующем году: вы поддержите фестиваль и поможете нам сделать его еще лучше в 2021 году, сделав это, — говорится в заявлении.

Люди, которые захотят вернуть деньги за уже приобретенные билеты, получат свои средства. Организаторы фестиваля обещают в ближайшее время опубликовать подробные инструкции для этого.

Отмечается, что сейчас продолжаются переговоры с артистами, которые должны были выступить на фестивале в этом году. С ними планируют договориться о выступлении и в 2021 году. Кроме того, на Atlas Weekend 2021 хотят пригласить новых артистов.

Напомним, Олимпийские игры в Японии перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса, но Япония сохранила статус страны-хозяйки летних Олимпийских игр в 2021 году.