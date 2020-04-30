Вихід з карантину: ринки в Україні можуть знову закрити, фото — "24 канал"

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Вихід з карантину в Україні розпочався, але продовольчі ринки можуть знову закрити. Це станеться, якщо в Міністерстві охорони здоров’я помітять погіршення статистики інфікування COVID-19.

Такий прогноз оприлюднив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він розповів, що вихід з карантину відбуватиметься в країні одночасно із відстеженням динаміки росту або зниження нових випадків хвороби. Тому влада буде відповідно реагувати на ймовірні сплески.

Наприклад, якщо через тиждень після відкриття ринків матимемо стрімке зростання, то можемо задуматись — а чи варте регулювання цінової політики харчових продуктів зростання випадків коронавірусної хвороби? — повідомив Ляшко в інтерв’ю «Оглядачу».

Нагадаємо, що до кінця тижня в Україні запрацюють агропродовольчі ринки, які працюватимуть зі щоденним жорстким контролем.

Ляшко розповів, що за умови, якщо буде стрімке зниження кількості випадків, то влада, можливо, об'єднає декількох етапів виходу з карантину в один.

Якщо у нас буде різке зниження, зможемо розпочати щось і раніше. Ми показали всім план виходу із карантину, його можна наближувати або розтягувати у часі. Все залежить від ситуації, — заявив заступник міністра охорони здоров’я.

Ляшко вважає, що наслідки святкування Великодня в епідеміологічній ситуації пройдені більш-менш успішно. Як показала статистика 27−28 квітня, стрімкого зростання інфікування не було. Головний санлікар країни вважає, що причиною цього стало зменшення кількості вірян, які прийшли у церкви — замість 8 млн осіб, які традиційно відвідують церкви на Великдень, прийшло 130 тис.