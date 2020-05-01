Глава МОЗ заявив про ризик другої хвилі коронавірусу. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n137567-glava-moz-zayavyv-pro-ryzyk-drugoyi-hvyli-koronavirusu-v-ukrayini.html

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Коронавірус в Україні наразі діагностований у 10,8 тис. осіб. Проте передчасне скасування карантину може спровокувати другу хвилю коронавірусу в Україні.

Уряд готує поетапне зняття обмежень, і до літа країна може почати повертатися до «нормального життя». Про це в інтерв’ю Reuters розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він підкреслив, що завдяки своєчасно введеному карантину вдалося уникнути надмірного навантаження на медичну систему. Кількість жертв коронавірусу в Україні значно менша, ніж у більшій частині Західної Європи.

Глава відомства додав, що навіть після ослаблення карантину «будуть речі, за якими потрібно буде спостерігати: наприклад, все, що пов’язане з правилами особистої гігієни, засобами індивідуального захисту і рукостисканням». Степанов також висловив стурбованість високим рівнем зараження серед медичних працівників і анонсував у наступному місяці проведення 8−10 тис. тестів на COVID-19 в день.

Нагадаємо, коронавірус в Україні діагностований у 10 тис. 861 людини. За останню добу інфікування підтвердили ще у 455 осіб, із них 37 дітей та 91 медпрацівник. Госпіталізовано 121 осіб. Серед усіх хворих в Україні 754 дитини і 2 тис. 154 медичних працівника.