Заступник голови Житомирської ОДА заразився коронавірусом. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137617-zastupnyk-golovy-jytomyrskoyi-oda-zarazyvsya-koronavirusom.html

Ракурс

У Житомирській обласній державній адміністрації зафіксований випадок інфікування коронавірусом. Зараження підтверджено у заступника голови Житомирської ОДА Сергія Крамаренка.

Про це чиновник повідомив у своєму Facebook.

За словами Крамаренка, позитивні результати аналізів він отримав із обласного лабораторного центру в п’ятницю. Наразі чиновник перебуває на самоізоляції, ніяких симптомів хвороби у нього поки що немає.

Крамаренко додав, що в усіх громадян, з якими він контактував, найближчим часом будуть взяті зразки для проведення лабораторного аналізу на наявність коронавірусу.

Заступник голови запевнив, що всі контактні особи вже попереджені і перебувають на самоізоляції. Крамаренко не став уточнювати, чи входять до кола контактних осіб представники обласного керівництва.

Як раніше писав «Ракурс», на ранок 2 травня у Житомирській області зафіксовано 393 випадки інфікування коронавірусом, 23 пацієнта повністю вилікувалися від хвороби.