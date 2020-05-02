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Ракурс
Заступник голови Житомирської ОДА заразився коронавірусом. Фото: Ракурс

Заступник голови Житомирської ОДА заразився коронавірусом

2 тра 2020, 23:33
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У Житомирській обласній державній адміністрації зафіксований випадок інфікування коронавірусом. Зараження підтверджено у заступника голови Житомирської ОДА Сергія Крамаренка.

Про це чиновник повідомив у своєму Facebook.

За словами Крамаренка, позитивні результати аналізів він отримав із обласного лабораторного центру в п’ятницю. Наразі чиновник перебуває на самоізоляції, ніяких симптомів хвороби у нього поки що немає.

Крамаренко додав, що в усіх громадян, з якими він контактував, найближчим часом будуть взяті зразки для проведення лабораторного аналізу на наявність коронавірусу.



Заступник голови запевнив, що всі контактні особи вже попереджені і перебувають на самоізоляції. Крамаренко не став уточнювати, чи входять до кола контактних осіб представники обласного керівництва.

Як раніше писав «Ракурс», на ранок 2 травня у Житомирській області зафіксовано 393 випадки інфікування коронавірусом, 23 пацієнта повністю вилікувалися від хвороби.

Джерело: Ракурс


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