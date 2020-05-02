Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n137597-v-ukrayini-na-koronavirus-zahvorily-sche-550-osib-infikovanyh-vje-ponad-11-tysyach-karta.html

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Коронавірус в Україні діагностований у 11 тис. 411 осіб, із них 771 дитина та 2 тис. 250 медпрацівників. За останню добу COVID-19 підтвердили ще у 550 осіб, із них 17 дітей та 96 — медпрацівники. Було госпіталізовано 117 нових хворих.

Також за минулу добу померли ще семеро хворих на коронавірус, загальна кількість летальних випадків в Україні — 279, із них 17 медпрацівники. Водночас вчора одужали 85 осіб, а загалом в Україні 1 тис. 498 пацієнтів, які перемогли COVID-19. Про це під час онлайн-брифінгу 2 травня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу найбільше нових хворих зареєстрували у Чернівецькій, Дніпропетровській та Закарпатській областях. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

Вінницька область — 427 випадків (145 одужали);

Волинська область — 315 випадків (64 одужали);

Дніпропетровська область — 436 випадків (64 одужали);

Донецька область — 70 випадків (12 одужали);

Житомирська область — 393 випадки (23 одужали);

Закарпатська область — 496 випадків (53 одужали);

Запорізька область — 267 випадків (79 одужали);

Івано-Франківська область — 942 випадки (86 одужали);

м. Київ — 1 тис. 494 випадки (80 одужали);

Київська область — 747 випадків (81 одужав);

Кіровоградська область — 394 випадки (116 одужали);

Львівська область — 465 випадків (95 одужали);

Луганська область — 37 випадків (7 одужали);

Миколаївська область — 126 випадків (6 одужали);

Одеська область — 329 випадків (17 одужали);

Полтавська область — 212 випадків (23 одужали);

Рівненська область — 689 випадків (62 одужали);

Сумська область — 105 випадків (62 одужали);

Тернопільська область — 823 випадки (117 одужали);

Харківська область — 311 випадків (35 одужали);

Херсонська область — 121 випадок (46 одужали);

Хмельницька область — 98 випадків (27 одужали);

Черкаська область — 304 випадки (63 одужали);

Чернівецька область — 1 тис. 745 випадків (129 одужали);

Чернігівська область — 51 випадок (6 одужали).

За останню добу було зроблено понад 5 тис. ПЛР-тестувань. Загалом в Україні зробили вже майже 123 тис. таких тестів. Наразі на амбулаторному лікуванні перебувають 7 тис. 960 пацієнтів, із них 626 дітей та 1 тис. 863 — медпрацівники.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що нинішня епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє поступово послаблювати карантин.