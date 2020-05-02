Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n137597-v-ukraine-koronavirusom-zaboleli-esche-550-chelovek-inficirovannyh-uje-bolee-11-tysyach-karta.html

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Коронавирус в Украине диагностирован у 11 тыс. 411 человек, из них 771 ребенок и 2 тыс. 250 медработников. За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 550 человек, из них 17 детей и 96 — медработники. Были госпитализированы 117 новых больных.

Также за минувшие сутки умерли еще семь больных коронавирусом, общее количество летальных случаев в Украине — 279, из них 17 медработники. В то же время вчера выздоровели 85 человек, а всего в Украине 1 тыс. 498 пациентов, которые победили COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга 2 мая рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки больше всего новых больных зарегистрировали в Черновицкой, Днепропетровской и Закарпатской областях. Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

Винницкая область — 427 случаев (145 выздоровели);

Волынская область — 315 случаев (64 выздоровели);

Днепропетровская область — 436 случаев (64 выздоровели);

Донецкая область — 70 случаев (12 выздоровели);

Житомирская область — 393 случая (23 выздоровели);

Закарпатская область — 496 случаев (53 выздоровели);

Запорожская область — 267 случаев (79 выздоровели);

Ивано-Франковская область — 942 случая (86 выздоровели);

г. Киев — 1 тыс. 494 случая (80 выздоровели);

Киевская область — 747 случаев (81 выздоровел);

Кировоградская область — 394 случая (116 выздоровели);

Львовская область — 465 случаев (95 выздоровели);

Луганская область — 37 случаев (7 выздоровели);

Николаевская область — 126 случаев (6 выздоровели);

Одесская область — 329 случаев (17 выздоровели);

Полтавская область — 212 случаев (23 выздоровели);

Ровенская область — 689 случаев (62 выздоровели);

Сумская область — 105 случаев (62 выздоровели);

Тернопольская область — 823 случая (117 выздоровели);

Харьковская область — 311 случаев (35 выздоровели);

Херсонская область — 121 случай (46 выздоровели);

Хмельницкая область — 98 случаев (27 выздоровели);

Черкасская область — 304 случая (63 выздоровели);

Черновицкая область — 1 тыс. 745 случаев (129 выздоровели);

Черниговская область — 51 случай (6 выздоровели).

За последние сутки было сделано более 5 тыс. ПЦР-тестирований. Всего в Украине сделали уже почти 123 тыс. таких тестов. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 7 тыс. 960 пациентов, из них 626 детей и 1 тыс. 863 — медработники.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет постепенно ослаблять карантин.