Украина начнет ослаблять карантин 11 мая

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Карантин в Украине введен до 11 мая. После этого Украина начнет постепенно ослаблять карантин. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет это сделать.

Министерство здравоохранения ежедневно анализирует ситуацию и понимает, что украинцы устали от карантина. Поэтому сейчас в Украине готовятся к смягчению карантина, однако каждый шаг обсуждается со специалистами. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 1 мая.

11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация. Эти смягчения, которые мы будем делать, они будут основываться на тех данных, которые у нас есть. И мы будем уверены, что в будущем эти наши действия не ухудшат ситуацию, — отметил Степанов.

Он добавил, что преждевременная отмена карантина, как это сделали в Черкассах, может привести к катастрофическим последствиям.

То, что вчера произошло в Черкассах, я имею в виду решение городских властей открыть много магазинов, в частности, торговые центры, террасы в заведениях питания — это все может свести на нет всю работу, которая была проделана в течение последних 1,5 месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям. … Я категорически осуждаю такие действия, — отметил министр здравоохранения.

Напомним, ранее Степанов рассказал, что преждевременная отмена карантина может спровоцировать вторую волну коронавируса в Украине.