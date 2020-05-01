Україна почне послаблювати карантин 11 травня

https://racurs.ua/ua/n137569-sytuaciya-dozvolyaie-ukrayina-pochne-poslabluvaty-karantyn-11-travnya-moz.html

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Карантин в Україні введений до 11 травня. Після цього Україні почне поступово послаблювати карантин. Наразі епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє це зробити.

Міністерство охорони здоров’я щодня аналізує ситуацію та розуміє, що українці втомилися від карантину. Тому наразі в Україні готуються до пом’якшення карантину, проте кожен крок обговорюється з фахівцями. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 1 травня.

11 травня ми будемо робити пом’якшення, бо на сьогоднішній день це дозволяє ситуація. Ці пом’якшення, які ми будемо робити, вони будуть ґрунтуватися на тих даних, які в нас є. І ми будемо впевнені, що у майбутньому ці наші дії не погіршать ситуацію, — зазначив Степанов.

Він додав, що передчасне скасування карантину, як це зробила влада Черкас, може призвести до катастрофічних наслідків.

Те, що вчора відбулося у Черкасах, я маю на увазі рішення міської влади відкрити багато магазинів, зокрема, торгівельні центри, тераси в закладах харчування — це все може звести нанівець усю ту роботу, яка була пророблена протягом останніх 1,5 місяців. Це може призвести до катастрофічних наслідків. … Я категорично засуджую такі дії, — зазначив міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів, що передчасне скасування карантину може спровокувати другу хвилю коронавірусу в Україні.