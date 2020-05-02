Всесвітній день свободи друку. Фото: sama-zhizn.ru

https://racurs.ua/ua/n137616-zavtra-vsesvitniy-den-svobody-druku-ta-mijnarodnyy-den-soncya.html

Ракурс

У неділю, 3 травня, відзначається свято Всесвітній день свободи друку. Це свято було засновано рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у 1993 році. Дату святкування Всесвітнього дня свободи друку приурочили до дня підписання Віндгукської декларації, якою передбачені незалежність і плюралізм вільної преси.

Свято є своєрідним нагадуванням про те, що свобода друку — це основне право самовираження будь-якого громадянина.

Кожна людина має право на дану свободу. Крім того, кожен громадянин зобов’язаний захищати ці права, бо вони є відображенням демократії.

На жаль, у наш час журналісти продовжують гинути. Багато вбивств представників преси пов’язано з їхньою професійною діяльністю.

Завтра також відзначається Міжнародний день Сонця. Головною метою цього свята є привернення уваги до проблеми дефіциту енергії. Джерела енергії на Землі не безмежні, тому людству треба навчитися черпати енергію з природного джерела — Сонця.

Сонце вже 4,5 млрд років зігріває нашу планету і є джерелом світла. Але це лише мала частина енергії, яку людство отримує щосекунди. Сонце зберігає у собі величезний потенціал енергії.

А головне, енергія сонячних променів практично нескінченна. За прогнозами вчених, Сонце буде існувати ще 5 млрд. років.

Крім того, 3 травня у Польщі відзначають Національне свято Третього травня (день прийняття першої Конституції країни у 1791 році), у Японії святкують День Конституції, а ув Литві — День матері.