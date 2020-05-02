Всемирный день свободы печати. Фото: sama-zhizn.ru

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В воскресенье, 3 мая, отмечается праздник Всемирный день свободы печати. Этот праздник был основан по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1993 году. Дату празднования Всемирного дня свободы печати приурочили ко дню подписания Виндхукской декларации, которой предусмотрены независимость и плюрализм свободной печати.

Праздник являются своеобразным напоминанием о том, что свобода печати — это основное право самовыражения любого гражданина.

Каждый человек имеет право на данную свободу. Кроме того, каждый гражданин обязан защищать эти права, потому что они являются отражением демократии.

К сожалению, в наше время журналисты продолжают погибать. Многие убийства представителей прессы связаны с их профессиональной деятельностью.

Завтра также отмечается Международный день Солнца. Главной целью этого праздника является привлечение внимания к проблеме дефицита энергии. Источники энергии на Земле не безграничны, поэтому человечеству надо научиться черпать энергию из природного источника — Солнца.

Солнце уже на протяжении 4,5 млрд лет согревает нашу планету и является источником света. Но это лишь малая часть энергии, которую человечество получает ежесекундно. Солнце хранит в себе огромный потенциал энергии.

А главное, энергия, продуцируемая солнечными лучами, пополняема и практически бесконечна. По прогнозам ученых, Солнце будет существовать еще 5 млрд. лет.

Кроме того, 3 мая в Польше отмечают Национальный праздник Третьего мая (день принятия первой Конституции страны в 1791 году), в Японии празднуют День Конституции, а в Литве — День матери.