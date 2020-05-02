Война на Донбассе. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/n137596-na-donbasse-boeviki-bili-iz-granatometov-i-pulemetov-troe-boycov-oos-raneny.html

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Война на Донбассе продолжается. За минувшие сутки оккупанты 24 раза открывали огонь, обстреливая позиции украинских военных из запрещенного оружия.

Оккупанты обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом 2 мая сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы были зафиксированы вблизи Богдановки, Водяного, Тарамчука, Каменки, Старогнатовки. Отмечается, что наши военнослужащие своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

В то же время в результате вражеских обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих. В штабе добавили, что на все обстрелы боевиков украинские военные дали ответ, потери боевиков уточняются.

За текущие сутки оккупанты открывали огонь еще девять раз. Большинство обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Боевики били из минометов, гранатометов и пулеметов.