Війна на Донбасі. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n137596-na-donbasi-boyovyky-gatyly-z-granatometiv-i-kulemetiv-poraneni-troie-biyciv-oos.html

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Війна на Донбасі триває. За минулу добу окупанти 24 рази відкривали вогонь, обстрілюючи позиції українських військових із забороненої зброї.

Окупанти обстрілювали позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це 2 травня повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли були зафіксовані поблизу Богданівки, Водяного, Тарамчука, Кам’янки, Старогнатівки. Зазначається, що наші військовослужбовці своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів.

Водночас внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали троє українських військовослужбовців. У штабі додали, що на всі обстріли бойовиків українські військові дали відповідь, втрати бойовиків уточнюються.

За поточну добу окупанти відкривали вогонь ще дев’ять разів. Більшість обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Бойовики гатили з мінометів, гранатометів і кулеметів.