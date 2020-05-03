Бойовики на Донбасі. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n137618-na-donbasi-okupanty-nakryly-vognem-pozyciyi-syl-oos-ie-poraneni.html

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Бойові дії на Донбасі тривають. Минулу добу проросійські терористи знову обстрілювали позиції українських військовослужбовців.

Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів дістали поранення. Про це 3 травня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Активість російських збройних формувань фіксувалася поблизу Авдіївки, Богданівки, Кримського, Південного. Оріхового, Старогнатівки, Пісків, Кам’янки та Мар’їнки.

Крім того, найманці випустили міни по позиціях сил ООС поблизу Хутора Вільний. А неподалік населеного пункту Гнутове з безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 на позиції українських захисників.

Розвідка стверджує, що 2 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Нагадаємо, 1 травня теж двоє бійців ООС були поранені внаслідок агресії на Донбасі. Окупанти обстрілювали позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.