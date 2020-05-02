Мадонна перехворіла на коронавірус. Фото: REUTERS

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Ракурс

Скандальна американська поп-зірка Мадонна опублікувала відео, схоже на короткометражку в жанрі нуар. Це її карантинний щоденник № 14.

У відео Мадонна сидить у своїй кімнаті і пише лист на друкарській машинці. У листі співачка повідомляє невідомому адресату, що вона перехворіла на коронавірус. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Мадонна пише, що зробила тест на антитіла до коронавірусу, він показав позитивний результат. Антитіла виробляються у тих, хто вилікувався від коронавірусу. Співачка вважає, що перехворіла на COVID-19 в легкій формі, безсимптомно. Вона додає, що на підставі цих результатів планує провести деякий час поза домом, адже вважає, що інфікування їй більше не загрожує.

Отже завтра я просто збираюся покататися на машині, буду їздити і вдихати повітря з COVID-19. Ага. Сподіваюся, сонце світитиме яскраво, — зачитує лист співачка.

Її лист частково згорає. В кінці відео співачка, розглядаючи підгорілу сторінку, робить висновок: «Завтра буде інший день, я прокинуся і відчую себе по-іншому».

Нагадаємо, раніше Мадонна записала відеоролик, у якому звернулася до принца Гаррі і Меган Маркл, які нещодавно відмовилися від королівських привілеїв. Мадонна заявила, що готова надати в оренду герцогу і герцогині свою квартиру в Нью-Йорку.