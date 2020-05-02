Мадонна переболела коронавирусом. Фото: REUTERS

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Ракурс

Скандальная американская поп-звезда Мадонна опубликовала видео, похожее на короткометражку в жанре нуар. Это ее карантинный дневник № 14.

В видео Мадонна сидит в своей комнате и пишет письмо на печатной машинке. В письме певица сообщает неизвестному адресату, что она переболела коронавирусом. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Мадонна пишет, что сделала тест на антитела к коронавирусу, он показал положительный результат. Антитела вырабатываются у тех, кто вылечился от коронавируса. Певица считает, что переболела COVID-19 в легкой форме, бессимптомно. Она добавляет, что на основании этих результатов планирует провести некоторое время вне дома, ведь считает, что инфицирование ей больше не грозит.

Так что завтра я просто собираюсь покататься на машине, буду ездить и вдыхать воздух с COVID-19. Ага. Надеюсь, солнце будет светит ярко, — зачитывает письмо певица.

Ее письмо частично сгорает. В конце видео певица, рассматривая подгоревшую страницу, делает вывод: «Завтра будет другой день, я проснусь и почувствую себя по-другому».

Напомним, ранее Мадонна записала видеоролик, в котором обратилась к принцу Гарри и Меган Маркл, которые недавно отказались от королевских привилегий. Мадонна заявила, что готова предоставить в аренду герцогу и герцогине свою квартиру в Нью-Йорке.