Військові КНДР. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/ua/n137619-kim-nagadav-pro-sebe-kndr-vlashtuvala-perestrilku-na-kordoni-z-pivdennou-koreieu.html

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Північна Корея спровокувала агресію на кордоні з Південною Кореєю.

Збройний інцидент зафіксували у неділю, 3 травня. Військовослужбовці КНДР влаштували акт агресії на наступний день після того, як ЗМІ повідомили про появу на публіці північнокорейського лідера Кім Чен Ина після тривалої перерви. Про це сьогодні повідомляє Reuters.

За інформацією ЗМІ, о 7.41 ранку за місцевим часом з Північної Кореї полетіли кулі у напрямку сторожового поста в Південній Кореї. Південнокорейські військові на агресію відповіли двома пострілами. Попередньо встановлено, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин з’явився на публіці після майже трьох тижнів відсутності. Лідер КНДР взяв участь у відкритті заводу з виробництва добрив.

Це була перша поява Кім Чен Ина на публіці з 11 квітня. Громадське занепокоєння з приводу його здоров’я виникло після того, як він не з’явився на святкуванні дня народження його діда, засновника КНДР Кім Ір Сена 15 квітня. Ця дата вважається дуже важливою для Північної Кореї.

Після цього ЗМІ низки країн публікували повідомлення з посиланням на джерела, що північнокорейський лідер може бути важко хворий або навіть мертвий.