На 2 травня припадає День Івана Ветхопещерника. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n137593-zavtra-cerkva-shanuie-prepodobnogo-ivana-vethopeschernyka-tradyciyi-ta-prykmety.html

Ракурс

Церковне свято 2 травня — день християнського подвижника Івана Ветхопещерника, якого в народі називали Іваном-Воїном і вірили в нього як захисника від злодіїв.

У свої молоді роки Іван вирушив у в паломницький шлях до Єрусалима поклонитися святим місцям і оселився в чоловічому монастирі Ветха Лавра, де отримав сан священика.

У цей день жінки в Київській Русі готували пиріжки й використовували різноманітні начинки. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. Вважалося, що чим різноманітніша буде випічка, тим багатшим буде урожай цього літа.

У першу суботу травня святкується День міста Львів. Історики вважають, що стародавні поселення на місті нинішнього Львова існували ще з V століття нашої ери. Вперше Львів у історичних документах згадується у 1256 році. Науковці стверджують, що Львів у XIII столітті заснував князь Данило Галицький і назвав місто на честь свого сина Лева.

На 2 травня у цьому році припадає й Міжнародний день астрономії. Цього дня тисячі астрономічних клубів, наукових музеїв, обсерваторій, планетаріїв в багатьох країнах світу проводять безліч цікавих заходів, включаючи публічні лекції, телеконференції, спільні проекти, масові покази зоряного неба.

Іменини 2 травня відзначають: Георгій, Семен, Феона та Іван.

Народні прикмети на 2 травня:

Якщо береза уже розпустила листя — літо очікуйте сухе та спекотне.

Якщо дикі качки в’ють гнізда близько до води — літо, швидше за все, буде сухим; якщо далеко від водойм — літо буде дощове.

Нагадаємо, в Україні 1 травня відзначають День праці, який було запроваджено на знак пам’яті про робітничі протести в Чикаго, які почалися 1 травня 1886 року.