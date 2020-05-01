Зеленський пообіцяв 30 мільярдів дешевих кредитів для бізнесу. Фото: Офіс президента

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Середній та малий бізнес в Україні зможе отримати дешеві кредити і соціальну допомогу.

Держава виступатиме гарантом для малих підприємців, які захочуть взяти кредит. Виділено кошти на програму для майже 30 млрд грн дешевих кредитів під 3−5%. Про це 1 травня президент України Володимир Зеленський зазначив у традиційному відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Розуміємо, що є підприємці, які не працювали під час карантину, а отже, не зможуть показати банку дохід. Незважаючи на це, вони отримають необхідні гроші, бо гарантом виступить держава. На цю програму заплановано до 30 млрд грн, — зазначив глава держави.

За словами президента, додатково 6 млрд грн держава спрямує на збільшення матеріальної допомоги по безробіттю. Також частина цих коштів має покрити збитки підприємців, які зупиняли свою діяльність під час карантину.

Зеленський додав, що незабаром стартує антикризова програма соціального захисту сімей — ФОП першої та другої групи платників отримають грошову допомога для дітей віком до 10 років.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів України заявляли, що для подолання кризи у 2020 році необхідно розширити програму доступних кредитів під 5−7−9%.