Унікальну «Теслу» продадуть на аукціоні. Фото: jbclassiccars.com

https://racurs.ua/ua/n137591-na-prodaj-vystavyly-unikalnyy-universal-tesla-foto.html

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Електричний автомобіль Tesla Model S виставив на продаж нідерландський дилер JB Classic Cars.

У 2018 році цей електромобіль був перетворений в універсал кузовним ательє RemetzCar. Свого часу конвертувати ліфтбек Model S в стильний універсал захотів нинішній власник автомобіля, колекціонер Флоріс де Раадт. Мінімальна ціна машини 224 тис. 521 євро. Про це повідомляє JB Classic Cars.

Дизайн автомобіля розробила студія Niels van Roij. Робітники ательє виготовили з алюмінію нові кузовні панелі, змінити форму задньої стійки і даху, модифікували віконні ущільнювачі. Крім того, повністю новий дизайн отримали задні двері з інтегрованим спойлером, двірником і стоп-сигналом.

Після «Тесли» фахівці продовжили проект Niels van Roij, який передбачає дизайнерський тюнинг машин. Так, дизайнери розробили трьохдверний Range Rover під назвою Adventum Coupe та створюють універсал в стилі Ferrari 250 GT SWB Breadvan.

Нагадаємо, на аукціоні продадуть Mercedes-Benz 500e (W124) зразка 1995 року випуску, який раніше належав акторові Роуену Аткінсону. Машину містера Біна пустять з молотка на віртуальних торгах британського Classic Car Auctions.