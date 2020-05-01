Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137590-pogoda-v-ukrayini-na-2-travnya-gidrometcentr-prognozuie-doschi-ta-grozy-v-nyzci-oblastey-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 2 травня прогнозується по-весняному тепла. При цьому мешканцям більшості областей знадобляться парасольки у разі виходу на вулицю.

Дощі та грози у суботу очікуються у західних, північних, частині південних та центральних областей. Малохмарну погоду прогнозують у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Вночі стовпчики термометрів покажуть 9−11° тепла, а вдень температура повітря прогріється до 18−26° вище нуля. Вітер очікується південний та північно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 2 травня буде дощова але доволі тепла. Вночі прогнозують 9−11° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля. У Харкові найближчої доби без істотних опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі 9−11° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Несприятливі погодні умови обіцяють у Львові — дощі з грозами. Температура повітря вночі прогріється до 9−11° тепла, вдень 18−20° вище нуля. У Карпатах завтра теж дощитиме й обіцяють грози. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° тепла, а вдень 18−20° тепла за Цельсієм.

Погода в Одесі завтра буде дощова лише вдень. Температура повітря вночі 9−11° тепла, а вдень — 15−17° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що у першій половині травня по всій Україні, а в другій половині місяця у Карпатах, на півночі та сході країни, а також у більшості центральних областей можливі заморозки.