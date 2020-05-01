Прогноз погоди в Україні на травень озвучив Укргідрометцентр. Фото: Lenta News

https://racurs.ua/ua/n137563-ukrgidrometcentr-ozvuchyv-prognoz-pogody-v-ukrayini-na-traven.html

Ракурс

Прогноз погоди в Україні на травень 2020 року озвучив Укргідрометцентр. Синоптики прогнозують, що середньомісячна температура повітря у травні становитиме 15−18° тепла, у гірських районах країни — 11−13° тепла. Це на 1,0−1,5° вище звичних середньомісячних показників травня.

Очікується, що місячна кількість опадів становитиме 34−77 мм, у Карпатах — 95−120 мм, що в межах середніх багаторічних значень, повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.

У першій половині травня по всій Україні, а в другій половині місяця у Карпатах, на півночі та сході країни, а також у більшості центральних областей можливі заморозки.

У південній частині країни середньодобова температура перевищить 15° тепла у першій половині місяця. В інших регіонах цей показник буде досягнутий у другій половині травня.

Багаторічні спостереження говорять про те, що середньомісячна температура повітря травня в Україні становить 13−17° тепла, у гірських районах — 7−12° тепла.

Температурний мінімум місяця становить 0−6° морозу, місцями у Сумській області та у гірських районах — 7−10° морозу, на морському узбережжі 0−3° тепла. Абсолютний максимум температур становить 31−37° тепла, на півдні та сході країни місцями стовпчики термометрів піднімалися до 38−39° тепла, у гірських районах — до 22−30° тепла.

Середня місячна кількість опадів 22−60 мм, у західних областях і горах Криму — 62−81 мм, у Карпатах і на Прикарпатті — 85−148 мм.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві 1 травня буде дещо холодніше, ніж минулої доби. Вдень і вночі очікується дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 9−11°, вдень — піднімуться до 16−18°. Вітер південний, 5−10 м/с.