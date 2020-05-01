Прогноз погоды в Украине на май озвучил Укргидрометцентр. Фото: Lenta News

https://racurs.ua/n137563-ukrgidrometcentr-ozvuchil-prognoz-pogody-v-ukraine-na-may.html

Ракурс

Прогноз погоды в Украине на май 2020 года озвучил Укргидрометцентр. Синоптики прогнозируют, что среднемесячная температура воздуха в мае составит 15−18° тепла, в горных районах страны — 11−13° тепла. Это на 1,0−1,5° выше привычных среднемесячных показателей мая.

Ожидается, что месячное количество осадков составит 34−77 мм, в Карпатах — 95−120 мм, что в пределах средних многолетних значений, сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

В первой половине мая по всей Украине, а во второй половине месяца в Карпатах, на севере и востоке страны, а также в большинстве центральных областей возможны заморозки.

В южной части страны среднесуточная температура превысит 15° тепла в первой половине месяца. В остальных регионах данный показатель будет достигнут во второй половине мая.

Многолетние наблюдения говорят о том, что среднемесячная температура воздуха мая в Украине составляет 13−17° тепла, в горных районах — 7−12° тепла.

Температурный минимум месяца составляет 0−6° мороза, местами в Сумской области и в горных районах — 7−10° мороза, на морском побережье 0−3° тепла. Абсолютный максимум температур составляет 31−37° тепла, на юге и востоке страны местами столбики термометров поднимались до 38−39° тепла, в горных районах — до 22−30° тепла.

Среднее месячное количество осадков 22−60 мм, в западных областях и горах Крыма — 62−81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье — 85−148 мм.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве 1 мая будет несколько холоднее, чем в прошедшие сутки. Днем и ночью ожидается дождь. Столбики термометров ночью опустятся до 9−11°, днем — поднимутся до 16−18°. Ветер южный, 5−10 м/с.