Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 2 мая прогнозируется по-весеннему теплая. При этом жителям большинства областей понадобятся зонтики в случае выхода на улицу.

Дожди и грозы в субботу ожидаются в западных, северных, части южных и центральных областей. Малооблачную погоду прогнозируют в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Ночью столбики термометров покажут 9−11° тепла, а днем температура воздуха прогреется до 18−26° выше нуля. Ветер ожидается южный и северо-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 2 мая будет дождливая, но достаточно теплая. Ночью прогнозируют 9−11° тепла, а днем — 21−23° выше нуля. В Харькове в ближайшие сутки без существенных осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью 9−11° тепла, а днем — 24−26° выше нуля.

Неблагоприятные погодные условия обещают во Львове — дожди с грозами. Температура воздуха ночью прогреется до 9−11° тепла, днем 18−20° выше нуля. В Карпатах завтра тоже будет дождливо и обещают грозы. Столбики термометров ночью покажут 9−11° тепла, а днем 18−20° тепла по Цельсию.

Погода в Одессе завтра будет дождливая лишь днем. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, а днем — 15−17° с выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в первой половине мая по всей Украине, а во второй половине месяца в Карпатах, на севере и востоке страны, а также в большинстве центральных областей возможны заморозки.