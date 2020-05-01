В Днепропетровской области разбился самолет. Фото: vnebo.ua

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Авиакатастрофа произошла 1 мая в Днепропетровской области.

Вблизи поселка Слобожанское в Днепровском районе упал и загорелся одномоторный самолет «Груман». Спасатели получили информацию о происшествии в 16.26. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После падения самолет загорелся. Работники ГСЧС локализовали пожар в 16.51 и ликвидировали в 17.10. Оказалось, что жертвами аварии стали два человека.

Причины падения самолета пока неизвестны. В Национальной полиции еще не комментировали этот инцидент.

Напомним, в марте российский военный самолет Су-27 упал в Черное море во время проведения плановых полетов. Воздушная машина потерпела крушение в 50 км от оккупированной РФ Феодосии.