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Ракурс
В Днепропетровской области разбился самолет. Фото: vnebo.ua

В Днепропетровской области упал самолет, есть жертвы (ФОТО)

1 мая 2020, 19:41
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Авиакатастрофа произошла 1 мая в Днепропетровской области.

Вблизи поселка Слобожанское в Днепровском районе упал и загорелся одномоторный самолет «Груман». Спасатели получили информацию о происшествии в 16.26. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После падения самолет загорелся. Работники ГСЧС локализовали пожар в 16.51 и ликвидировали в 17.10. Оказалось, что жертвами аварии стали два человека.

Причины падения самолета пока неизвестны. В Национальной полиции еще не комментировали этот инцидент.

В Днепропетровской области разбился самолет, есть жертвы. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области разбился самолет, есть жертвы. Фото: ГСЧС



В Днепропетровской области разбился самолет, есть жертвы. Фото: ГСЧС

Напомним, в марте российский военный самолет Су-27 упал в Черное море во время проведения плановых полетов. Воздушная машина потерпела крушение в 50 км от оккупированной РФ Феодосии.

Источник: Ракурс


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