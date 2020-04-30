Харрисон Форд едва не спровоцировал авиакатастрофу

Харрисон Форд, фото: zen.yandex.ru

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Харрисон Форд, известный голливудский актер, едва не спровоцировал авиакатастрофу.

Авиационный инцидент произошел в аэропорту «Хоторн» в Калифорнии, сообщает издание TMZ.

Самолет 77-летнего Форда, двухместный Aviat Husky, пересек взлетно-посадочную полосу, когда другой самолет совершал приземление. Расстояние между двумя самолетами в тот момент составляло всего около километра. Федеральные власти США сейчас расследует этот инцидент.

Отмечается, что Форд впоследствии признал свою вину и извинился перед администрацией аэропорта. Он заявил, что неправильно понял слова диспетчера, который предписывал ему пока не пересекать взлетно-посадочную полосу. По словам Форда, он понял команду диспетчера наоборот — что ему позволено пересечь взлетно-посадочную полосу.

Форд тогда осуществлял тренировочный полет, необходимый для обновления его лицензии пилота. Он как пилот участвовал в гуманитарных миссиях на Гаити и помогал в 2000 году искать заблудившихся туристов в штате Вайоминг.

Актер ранее уже попадал в авиационные инциденты. В 2017 году Форд едва не столкнулся с пассажирским авиалайнером, а в 2015 году серьезно травмировался в результате падения коллекционного самолета времен Второй мировой войны, у которого отказал двигатель.

Форд сыграл главные роли во многих известных голливудских фильмах, таких как «Индиана Джонс», «Звездные войны», «Бегущий по лезвию» и «Самолет президента».

Напомним, недавно от коронавируса умер актер Эндрю Джек, который сыграл роль майора Калуана Мата в киносаге «Звездные войны».