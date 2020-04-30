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Ракурс
В Украине 1 мая отмечают День труда

Завтра в Украине отмечают День труда

30 апр 2020, 21:57
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В Украине 1 мая отмечают День труда. Этот день в Украине также является официальным выходным.

День труда была введен в память о рабочих протесты в Чикаго, которые начались 1 мая 1886 года. Участники этих протестов требовали, в частности, введения восьмичасового рабочего дня.

В Советском Союзе и длительное время и независимой Украины 1 мая отмечался Международный день солидарности трудящихся. В 2017 году Верховная Рада переименовала этот праздник в День труда.

По православному календарю в этот день, в частности, чествуется память Святителя Космы — византийского епископа начала IX века. Он отстаивал чествование икон, что в то время противоречило позиции власти. За это епископа отправили в ссылку. Косма умер в период между 815 и 820 годами.

По народным поверьям, в этот день при посадке в землю и рассады следует загадывать желания. Если посаженое вырастет, то желание исполнится.



Народные приметы:

  • если кукушка долго куковала — весна будет теплой;
  • если в этот день тепло — до конца месяца ожидаются заморозки;
  • если в этот день дождь — ожидается хороший урожай.

Также в этот день православные христиане соблюдают пост — не потребляют мясного, молочного и яиц.

Источник: Ракурс


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