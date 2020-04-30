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Завтра в Україні відзначають День праціhttps://racurs.ua/ua/n137553-zavtra-v-ukrayini-vidznachaut-den-praci.htmlРакурс
В Україні 1 травня відзначають День праці. Цей день в Україні також є офіційним вихідним.
День праці було запроваджено на знак пам’яті про робітничі протести в Чикаго, які почалися 1 травня 1886 року. Учасники цих протестів вимагали, зокрема, запровадження восьмигодинного робочого дня.
У Радянському Союзі та тривалий час і незалежній Україні 1 травня відзначався Міжнародний день солідарності трудящих. У 2017 році Верховна Рада перейменувала це свято на День праці.
За православним календарем цього дня, зокрема, вшановується пам’ять Святителя Косми — візантійського єпископа початку IX ст. Він відстоював вшановування ікон, що на той час суперечило позиції влади. За це єпископа відправили у заслання. Косма помер у період між 815 та 820 роками.
За народними повір’ями, у цей день при висаджуванні в землю насіння та розсади слід загадувати бажання. Якщо посаджене виросте, то бажання здійсниться.
Народні прикмети:
- якщо зозуля довго кувала — весна буде теплою;
- якщо в цей день тепло — до кінця місяця очікуються заморозки;
- якщо цього дня дощ — очікується хороший врожай.
Також цього дня православні християни дотримуються посту — не споживають м’ясного, молочного та яєць.