Харрісон Форд ледь не спровокував авіакатастрофу

Харрісон Форд, фото: zen.yandex.ru

https://racurs.ua/ua/n137554-harrison-ford-led-ne-sprovokuvav-aviakatastrofu.html

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Харрісон Форд, відомий голлівудський актор, ледь не спровокував авіакатастрофу.

Авіаційний інцидент стався в аеропорту «Хоторн» у Каліфорнії, повідомляє видання TMZ.

Літак 77-річного Форда, двомісний Aviat Husky, перетнув злітно-посадкову смугу, коли інший літак здійснював приземлення. Відстань між обома літаками в той момент становила лише близько кілометра. Федеральна влада США наразі розслідує цей інцидент.

Зазначається, що Форд згодом визнав свою провину та вибачився перед адміністрацією аеропорту. Він заявив, що неправильно зрозумів слова диспетчера, який наказував йому поки не перетинати злітно-посадкову смугу. За словами Форда, він зрозумів команду диспетчера навпаки — що йому дозволено перетнути злітно-посадкову смугу.

Форд тоді здійснював тренувальний політ, необхідний для оновлення його ліцензії пілота. Він як пілот брав участь у гуманітарних місіях на Гаїті та допомагав у 2000 році шукати заблукалих туристів у штаті Вайомінґ.

Актор раніше вже потрапляв в авіаційні інциденти. У 2017 році Форд ледь не зіткнувся з пасажирським авіалайнером, а у 2015 році серйозно травмувався в результаті падіння колекційного літака часів Другої світової війни, у якого відмовив двигун.

Форд зіграв головні ролі у багатьох відомих голлівудських фільмах, таких як «Індіана Джонс», «Зоряні війни», «Той, що біжить по лезу» та «Літак президента».

Нагадаємо, нещодавно від коронавірусу помер актор Ендрю Джек, який зіграв роль майора Калуана Мата в кіносазі «Зоряні війни».