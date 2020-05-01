Зеленский записал еще одно видеообращение. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n137588-zelenskiy-otreagiroval-na-smyagchenie-karantina-v-cherkassah-i-prigrozil-meru-posledstviyami-video.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на решение властей Черкасс ограничить карантин в городе раньше 11 мая.

Глава государства уверен, что мэр планирует таким образом сделать себе политический рейтинг. За досрочное смягчение карантина на местах президент пригрозил местным властям юридическими последствиями. Об этом шла речь в видеообращении Зеленского, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия ранее 11 мая, — заявил Зеленский.

Президент призвал местную власть не путать слова «децентрализация» и «автономия» и не заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей.

Напомним, исполком Черкасского горсовета принял решение с 1 мая существенно смягчить карантинные ограничения для некоторых сфер бизнеса. Власти разрешили работать рынкам, магазинам, парикмахерам и летним площадкам ресторанов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уже заявил, что реагирование МВД на подобные действия местных властей Черкасс будет очень жестким. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко после этого заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.