Прорвало дамбу. Фото: rudana.com.ua

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В Узбекистане 1 мая прорвало дамбу Сардобинского водохранилища, которая была недавно построена.

После происшествия власти эвакуировали 12 тыс. жителей из окрестных населенных пунктов на востоке страны. Произошел прорыв в одной из секций бетонной конструкции высотой 29 метров, поток воды двинулся к соседним селам. Об этом сообщает «Радио Озодлик».

На место происшествия прибыло руководство Узбекистана. Специалисты обследовали дамбу и заявили, что авария ослабила всю плотину. Не исключено, что вся плотина разрушится.

Сообщается, что это водохранилище начали строить в 2010 году, а закончили в 2017 году. Его глубина составляет 28,8 м, здесь вмещается 922 млн куб. м воды. На этой плотине Китай должен был построить гидроэлектростанцию. Уже был подписан контракт на 23 млн долл.

Напомним, в октябре 2019 года в Красноярском крае Российской Федерации произошел прорыв плотины технологической водоема золотодобывающей артели. Плотину прорвало в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба, а поселок золотоискателей был затоплен.