Ким Чен Ын. Фото: ТСН

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Ракурс

Ким Чен Ын, лидер Корейской Народно-Демократической Республики, действительно мертв.

Информация о смерти северокорейского лидера верна на 99%. Поскольку с преемником Ким Чен Ына еще не определились, то информация о его смерти пока не оглашается. Об этом утверждает перебежчик из Северной Кореи по имени Чи Сон Хо, сообщает агентство Yonhap.

По его словам, в ближайшие дни Пхеньян сделает официальное заявление о смерти своего лидера. Более всего, что руководить КНДР будет Ким Е Чен — сестра Ким Чен Ына.

Перебежчик отказался раскрывать журналистам свой источник, но отметил, что Ким Чен Ын действительно умер через некоторое время после сделанной ему операции на сердце. Это произошло в минувшие выходные.

Чи Сон Хо в 2006 году сбежал из Северной Кореи. Сейчас он работает в законодательных органах власти Южной Кореи, но связи в КНДР у него остались.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть из-за проблем со здоровьем или находится в очень тяжелом состоянии. Как известно, глава КНДР уже несколько недель не появляется на публике.

По мнению экспертов, информация о смерти Ким Чен Ына будет скрываться несколько дней, пока окончательно не будет назван его преемник. Лидером Северной Кореи должна стать сестра Ким Чен Ына — Ким Е Чен.